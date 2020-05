Mandanda et un autre joueur seraient partis au clash

Steve Mandanda (35 ans) et un autre joueur, étranger, seraient partis au clash avec leur président, suite au départ d'Andoni Zubizarreta.

Selon Christian Ollivier, deux éléments du vestiaire olympien, dont le capitaine, ont refusé de poser avec le nouveau maillot de l'OM. L'affaire fait suite au départ du directeur sportif, et à celui, probable, d'André Villas-Boas : "Petite info. Ballon de football : Mandanda et 1 autre joueur (étranger), que je ne parviens pas à identifier, ont refusé de faire le shooting hier avec le nouveau maillot OM. Départ Zubizarreta. Période incertaine. Le projet n'est plus le même. Pression", a posté le chef des sports de RTL, sur Twitter.



Sous réserve que l'information soit fondée, on peut penser que la situation dégénère clairement. Frank McCourt sera bien inspiré d'intervenir, s'il souhaite éviter une énorme crise dont il ne sortira pas gagnant.