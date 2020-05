Les joueurs de l'OM sidérés par la tournure des événements

Les joueurs de l'OM seraient choqués par le virage pris par leurs dirigeants, ces dernières heures. Ils ne s'attendaient pas à un départ d'André Villas-Boas, après une telle saison et la qualification pour la Ligue des Champions.

D'après La Provence, les membres du vestiaire phocéen sont estomaqués à l'idée qu'André Villas-Boas soit sur le point de quitter le club. Le quotidien précise qu'ils n'avaient pas été alertés du départ d'Andoni Zubizarreta et qu'ils l'ont appris un peu avant le communiqué de presse. Ils s'interrogeraient sur l'ambition sportive de Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt, alors que le premier a annoncé des transferts de joueurs, ces prochaines semaines.



Ce n'est pas une surprise, l'aspect financier va désormais primer. Il semble effectivement que le club soit dans une situation inquiétante, en particulier vis-à-vis du fair-play financier. Mais la relation entre les joueurs et leur président, qui multiplie les maladresses, se dégrade de plus en plus. Ce qui ne peut pas rendre optimiste pour l'avenir. On peut imaginer que les mieux lotis s'accrocheront à leur contrat et ne feront aucun cadeau. Quant à ceux qui ont de vraies ambitions, ils considèreront certainement les opportunités, ce que souhaitaient leurs employeurs, en somme...



De nombreux supporters de l'OM sont consternés par ce qui ressemble à ce qui s'était produit au printemps 2009, lorsque Robert Louis-Dreyfus s'est séparé de Pape Diouf, après avoir rendu impossible la prolongation d'Éric Gerets. Non, il ne suffit pas d'avoir des compétences dans la gestion d'entreprise pour présider un club de football.