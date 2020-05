Vente OM : Vézirian annonce un autre acheteur potentiel

Thibaud Vézirian a donné de nouveaux éléments concernant la possible vente de l'OM. Il a annoncé qu'un autre groupe envisageait de faire une offre pour racheter le club. Il a également indiqué que les Saoudiens jugeaient les exigences de Frank McCourt trop élevées et s'étaient mis en retrait.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"Il y a un consortium, des personnes qui s'allient entre elles. Elles sont adossées à une grosse banque chinoise, une banque d'affaires à Londres et un grand homme d'affaires dont le siège social est basé à Dubaï. Ils se sont réunis pour potentiellement, et c'est plus que potentiel c'est assez avancé, faire une offre à Marseille pour racheter l'OM", a-t-il notamment déclaré sur sa chaîne Youtube. Le "consortium" aurait prévu de se réunir en début de semaine.



Il a par ailleurs indiqué que le clan Al-Walid n'était pas prêt à mettre l'argent attendu par Frank McCourt, pour reprendre le club : "Ils estiment que cela n'en vaut pas la chandelle." Il a aussi précisé que l'Américain souhaitait conserver 30 ou 35 % des parts du club, après la vente. Des exigences qui auraient été jugées trop élevées.



Après le démenti de Frank McCourt, Jacques-Henri Eyraud avait qualifié la rumeur saoudienne de fakes news, vendredi.