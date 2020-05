Di Meco milite pour Galtier

Eric Di Meco pense que Jacques-Henri Eyraud doit privilégier la piste Christophe Galtier, en vue de la succession d'André Villas-Boas.

"Le choix d'entraîneur sera difficile à faire. Il faudra déjà que le nouveau coach fasse l'unanimité dans l'opinion publique. C'est pour ça que le nom de Galtier revient parce qu'il est Marseillais, et parce qu'il est attaché à l'OM. Galtier a toutes les qualités pour le job. À Saint-Etienne ou à Lille, il a montré qu'il arrivait à tirer 120 % de ses effectifs. C'est un coach capable de reconstruire, de construire et de confirmer derrière", a déclaré l'ancien latéral de l'OM au micro de RMC.



Pour rappel, Di Meco et Galtier se connaissent bien puisqu'ils ont évolué ensemble sous le maillot phocéen, dans leurs jeunes années. Ils s'y sont ensuite retrouvé au début des années 2000, l'un étant dans le staff, l'autre manager. Il paraît néanmoins prématuré de donner un avis sur le successeur d'André Villas-Boas, alors que ce dernier n'a pas officialisé son départ. Après une saison assez miraculeuse, compte tenu de l'effectif et du président, on peut espérer que le Portugais choisira de rester.