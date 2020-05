Houllier dénonce un complot OM-PSG

Gérard Houllier a dénoncé un complot OM-PSG visant à éliminer Lyon.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





Sur les pas de son président Jean-Michel Aulas, l'ancien sélectionneur dénonce une conspiration visant à nuire au club lyonnais : "Il y a un axe entre l'OM et le PSG et il a frappé fort. Il s'est mis des alliés de son côté avec des arrangements entre amis et je pense que c'était surtout un complot, un plan pour éliminer l'OL", a-t-il lâché sur OLTV.





"Et comme par hasard..."

Il pense d'ailleurs que le gouvernement y a pris part : "Ce sera étouffé, car je dirai que l'État est présent et partie prenante. J'ai suivi toutes les conférences de presse d'Emmanuel Macron ou Édouard Philippe et on n'a jamais parlé de sport. Et comme par hasard, sur la dernière, on dit que le championnat ne pourra pas reprendre. C'était la première fois que l'on parlait de sport. J'ai trouvé ça un peu bizarre." Et de se faire une raison : "Je ne pense pas que l'on reprenne en France, car des gens sont têtus et obstinés et en font une affaire personnelle d'autant plus que cela arrange beaucoup de monde. Voir Lyon en difficulté, Saint-Etienne sauvé, Nice européen, cela fait plaisir à beaucoup de gens."



Ce n'est effectivement pas comme si Lyon était au travers de sa saison et qu'il fallait trouver un coupable. Pas de bol pour celui qui avait déjà été la victime d'un centre approximatif de David Ginola, en 1993.