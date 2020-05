Mercato : Alvaro s'inquiète pour son futur

Alvaro Gonzalez (30 ans) est inquiet pour son avenir, alors que l'OM n'a pas levé son option d'achat.

Que ce soit sur le terrain ou dans le vestiaire, le défenseur espagnol a apporté un vrai plus, depuis son arrivée à Marseille. Il n'est toutefois pas certain de pourvoir y continuer sa carrière, indique L'Equipe. S'il a disputé le nombre de matchs qui devait déclencher l'option automatique de rachat, le championnat n'est pas allé à son terme. Et le flou juridique qui entoure la situation l'inquiète : "Je ne suis pas encore à l'OM, l'option n'a pas été levée." Sa situation devrait se débloquer dans les prochaines semaines.



Les dirigeants ne sont apparemment pas pressés de régler les cas personnels de leurs joueurs. Car, au-delà de la situation de l'Espagnol, plusieurs d'entre eux arrivent dans leur dernière année de contrat. Et, si Eyraud n'a peut-être pas assez de recul dans le football pour connaître de la jurisprudence Vincent Labrune, cela pourrait faire perdre beaucoup d'argent au club, ces prochains mois.



La communication interne paraît décidément aussi désastreuse que celle à l'extérieur.