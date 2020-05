Jardim et Genesio : deux nouveaux noms pour l'OM

L'OM aurait pris des informations sur plusieurs entraîneurs, dans l'optique de la succession d'André Villas-Boas.

Si le technicien portugais laisse planer le doute quant à son avenir, les dirigeants phocéens se sont rapprochés de plusieurs entraîneurs, indique L'Equipe. Ce serait le cas de Christophe Galtier (Lille), qui aurait indiqué être concentré sur le LOSC, et de Leonardo Jardim. Le quotidien confirme aussi qu'ils se sont renseignés sur Bruno Genesio (Beijing), dont on peine à imaginer qu'il puisse être accepté par les supporters olympiens. Il écarte en revanche la piste Gabriel Heinze, laquelle ne devrait pas être retenue par les Marseillais.



Sous réserve que le départ d'André Villas-Boas se confirme, le club olympien pourrait donc se tourner vers un technicien connaissant la Ligue 1 et "habitué des politiques de trading". Car c'est apparemment là que ce situe le futur projet phocéen.