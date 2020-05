Eyraud aurait présenté sa démission, cet hiver

Jacques-Henri Eyraud aurait présenté sa démission à Frank McCourt, cet hiver. Elle aurait été refusée.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





Selon les renseignements obtenus par La Marseillaise, le président de l'OM a présenté sa démission à l'Américain, cet hiver. Le propriétaire l'aurait refusé. Info ou intox ? JHE a fait un gros travail dans certains secteurs, comme la formation ou la gestion du Vélodrome, mais cumule les bourdes dans le domaine sportif.



On peut imaginer qu'Eyraud a conscience de la situation compliquée dans laquelle se trouve le club et que sa popularité est en chute libre depuis la saison 2018-2019. Il a peut-être mal vécu le fait d'être mis à l'écart par les joueurs de l'équipe première et les tensions qui l'ont opposé au clan Villas-Boas-Zubizarreta, ces derniers mois. Son image devrait encore s'effondrer si le Portugais venait à quitter le club.