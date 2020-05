Henrique et Létang plairaient à Eyraud

Jacques-Henri Eyraud penserait à Antero Henrique et Olivier Létang, pour le poste de directeur général chargé du football.

D'après La Marseillaise, deux noms circulent, en coulisses, pour le nouveau poste de directeur général chargé du football. Il s'agit d'Antero Henrique et Olivier Létang. Le premier a quitté le PSG, il y a un peu moins d'un an, tandis que le second, qui est aussi passé par Paris, s'est fait écarter du Stade Rennais, en février. Le nom du Portugais avait été cité dans le cadre d'un possible rachat de l'OM par les Saoudiens, ce qui pose la question d'une possible confusion dans les informations par les médias italiens.



Il est dans tous les cas difficile de voir la cohérence entre une vente imminente du club et le recrutement d'un nouveau DG. Si des discussions avec les Saoudiens ont lieu et que les rumeurs de la Marseillaise sont fondées, elle apporte le doute sur l'idée que la transaction soit proche d'aboutir.