Galtier, Eriksson, Renard... Plusieurs entraîneurs sondés par l'OM ?

Jacques-Henri Eyraud aurait sondé quatre entraîneurs, pour la succession d'André Villas-Boas. Christophe Galtier aurait sa préférence.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





D'après La Marseillaise, le président de l'OM a pris des renseignements sur Hervé Renard, Scan-Goran Eriksson, Vincenzo Montella et Christophe Galtier, pour succéder au Portugais. Le média précise que le Lillois a pour l'instant sa préférence. Jeudi soir, les noms de Mauricio Pochettino et Gabriel Heinze avaient aussi circulé sur les réseaux sociaux.



Les dirigeants de l'OM n'ont pas employé l'expression "OM Champions", ces derniers mois, et au regard de certains noms, on comprend pourquoi. Le temps où Frank McCourt et JHE promettaient de flirter avec les meilleurs clubs européens n'est pourtant pas si loin...