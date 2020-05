Tarrago conseille à McCourt de vendre aux Saoudiens

Sébastien Tarrago estime que Frank McCourt devrait considérer avec intérêt une offre de 250 millions d'euros, concernant l'OM.

Sur la chaîne L'Équipe, le journaliste a commenté les rumeurs de rachat par Al-Walid bin Talal. Il pense que l'Américain devrait répondre favorablement à une telle proposition, si elle est véridique : "Le Stade Vélodrome n'appartient pas à McCourt. Et probablement jamais, ou pas à court terme du moins. L'OM a des dettes XXL, un effectif qui ne vaut pas grand-chose sur le marché des transferts aujourd'hui. Il y a quelques joueurs bankables, mais pas beaucoup. Des salaires monumentaux pour des joueurs dont on peut se demander s'ils seront encore performants dans les années à venir... Et on donnerait 250 millions d'euros à McCourt pour ça ? À ce prix-là, bien évidemment qu'il faut vendre l'OM tout de suite, surtout que McCourt est à la recherche de capitaux", a-t-il déclaré.



Rien n'indique pour l'instant que McCourt dispose d'une offre concrète.