Non, l'OM n'aurait pas proposé de prolongation à Villas-Boas

Jacques-Henri Eyraud n'aurait pas proposé de prolongation à André Villas-Boas, comme cela a été rapporté. Les discussions, lors des rencontres entre les deux hommes, auraient davantage porté sur les conditions de son départ.

Dans son édition du jour, La Provence donne quelques détails sur le contenu des derniers rendez-vous entre le président olympien et son entraîneur. Selon ses informations, André Villas-Boas avait sauvé la tête d'Andoni Zubizarreta en liant son sort à lui, en janvier. JHE "cherchait à s'offrir son scalp depuis des mois, agacé notamment par les difficultés de celui-ci à dégraisser et essayant ainsi de masquer ses erreurs de gestion répétées sous l'ère Rudi Garcia", écrit le quotidien. Le Portugais n'a toutefois pas suffisamment pesé pour faire en sorte que l'Espagnol aille au bout de son contrat (2021).





Le départ de Zubizarreta est impossible à comprendre pour AVB

Le média ajoute qu'Eyraud n'a pas proposé de nouveau contrat à son coach, comme cela a pu être indiqué par certains de ses confrères. Il pense d'ailleurs que cela "ressemble à une réécriture de l'histoire pour tenter de sauver les apparences et ne pas électriser un peu plus les supporters". Les discussions auraient plutôt porté sur son possible départ, et un accord aurait été trouvé dans cette optique, jeudi matin. AVB jugerait le sort de Zubizarreta "impossible à comprendre", après avoir ramené le club en Ligue des Champions.



Les décisions qui sont prises rappellent certaines des heures les plus sombres de l'ère Louis-Dreyfus. Les prochains jours s'annoncent agités, du côté de la Commanderie, et Jacques-Henri Eyraud aura fort à faire pour justifier ses choix.