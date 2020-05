Ménès espère un rachat, mais n'y croit pas

Pierre Ménès s'est brièvement exprimé sur le départ d'Andoni Zubizarreta et celui, très probable, d'André Villas-Boas.

"Si Eyraud a déjà prévu un nouveau directeur sportif et un entraineur ? Ou alors il fait la place nette à un repreneur. Je dis ça, je n'y crois même pas moi-même. Tout ceci est consternant", a déclaré le journaliste, par le biais de son compte Twitter, en réponse à un message de Najet Rami. Cette dernière s'interrogeait sur la stratégie et l'anticipation de Jacques-Henri Eyraud : "On est d'accord que le pitre qui nous sert de président savait depuis un moment qu'on ne garderait pas Zubizaretta et donc pas AVB et que dans la logique il a déjà anticipé la venue d'un directeur sportif... Pardon d'un directeur général chargé du football visage pleurant à chaudes larmes et d'un entraineur. Non ?"



JHE paraît au moins rester fidèle à la stratégie qu'il applique depuis le début du projet, à savoir apprendre en faisant des erreurs. Son inexpérience se paye décidément très cher.