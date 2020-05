Eyraud cherche un directeur du football depuis l'automne

Jacques-Henri Eyraud chercherait un directeur du football depuis l'automne 2019.

D'après les informations recueillies par La Provence, le président de l'OM a fait savoir à Andoni Zubizarreta qu'il cherchait un directeur du football, à l'automne dernier. Cela aurait tendu les relations entre les deux hommes, et donc avec André Villas-Boas, très ami avec le Basque.



Dans son édition du jour, le quotidien rappelle aussi que le directeur sportif espagnol n'a pas eu la main sur le recrutement avant l'été 2019 et que Rudi Garcia lui avait notamment refusé Chicharito, Mariano Diaz et Carlos Vela. Il se souvient aussi qu'il a fait des erreurs et par exemple validé avec Garcia le profil de Kostas Mitroglou. Zubi aurait en particulier été influent dans les dossiers Valentin Rongier, Alvaro Gonzalez, André Villas-Boas et Luiz Gustavo.



Zubizarreta paie certainement les difficultés qu'il a éprouvées dans le sens des ventes, l'été dernier. Jacques-Henri Eyraud, qui a validé une politique dépensière assez hallucinante sous l'ère Garcia, n'est lui pas inquiété.