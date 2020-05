Eyraud aurait sondé Pochettino et Heinze

Jacques-Henri Eyraud se serait renseigné sur Mauricio Pochettino et Gabriel Heinze, en vue de la succession d'André Villas-Boas.

Andoni Zubizarreta étant parti, le départ d'André Villas-Boas fait peu de doute. Jacques-Henri Eyraud aurait pris quelques contacts avec ses successeurs potentiels, ces derniers jours. D'après Andrea Lozapio, rédacteur en chef de TMW, Mauricio Pochettino et Gabriel Heinze font partie des sondés. Il a toutefois précisé qu'il n'y avait pour l'instant rien eu de plus.



À moins d'un gros retournement ou d'une grosse surprise, l'OM s'enfonce dans une crise dont Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt n'ont apparemment pas mesuré la profondeur.