L'UEFA va bien assouplir le fair-play financier

L'UEFA va apporter plusieurs modifications au règlement du fair-play financier. Il est pour l'instant difficile de mesurer l'impact que cela pourra avoir sur le cas de l'OM.

Selon les éléments rapportés par RMC Sport, l'UEFA envisage trois changements, concernant le FPF : la chambre d'instruction de l'Instance de contrôle financier (ICFC) va désormais étudier les comptes sur 24 mois (et non plus sur 12), la limite de déficit autorisé atteindra 60 millions d'euros (sur 24 mois), et les auditions programmées à l'automne, en vue d'éventuelles mesures ou sanctions applicables la saison suivante, sont reportées à 2021.



Il reste maintenant à savoir si l'OM, dont le dossier a déjà été transmis à la chambre d'investigation de l'Instance de contrôle financier des clubs bénéficiera aussi de l'assouplissement.