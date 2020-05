Le mode de classement a-t-il été choisi pour contrarier Aulas ?

Certains dirigeants de Ligue 1 auraient voté pour le classement pénalisant Lyon en raison de la rancoeur qu'ils éprouvent à l'égard de Jean-Michel Aulas.

Selon les informations rapportées par Le Parisien, les présidents de certains clubs de L1 ont opté pour le classement au quotidien après 28 journées, car elle pénalisait le club de JMA. Ce dernier s'est effectivement mis à dos beaucoup de monde, ces derniers mois (voire ces dernières années). "Le football français s'est ainsi mis d'accord sur le second scénario pour écarter Lyon d'une place européenne parce qu'ils n'en peuvent plus de Jean-Michel Aulas, le président de l'OL", a indiqué le quotidien. Et certains de ses confrères seraient très en colère contre le Lyonnais : "L'agacement, l'irritation parfois la haine suscitée par le médiatique dirigeant rhodanien a ainsi achevé de convaincre les présidents de retenir la J28 avec quotient."



Aulas, qui ne mesure peut-être pas à quel point il s'est rendu impopulaire, a très vite réagi sur Twitter : "Si ce qui est écrit se révélait exact, cela deviendrait une affaire d'État ?" Il devrait lui être difficile de prouver les éléments relayés par le journal, mais il fait peu de doutes qu'il a beaucoup perdu, ces dernières semaines.