Kaboré : "L'OM est vraiment un club exceptionnel"

Charles Kaboré (32 ans) est longuement revenu sur la saison 2009-2010. Il s'est remémoré le but qu'il a inscrit à Copenhague et est resté très attaché à l'OM.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"À Copenhague, je ne savais pas ce qui m'arrivait, Lucho est arrivé vers moi, tout le monde m'a félicité. Deschamps me disait toujours : 'Lâche les ballons, tu récupères et tu donnes.' Je l'ai compris et je me suis amélioré, j'ai gagné en confiance et contre Lyon, quand Mbia m'a donné le ballon, j'ai fait une feinte et j'ai frappé et trompé Lloris. C'était magique, j'ai sauté sur tout le monde et, après, Taiwo a marqué d'un tir incroyable. On gagne un match où Lyon avait tiré deux fois sur les poteaux, par Delgado et Pjanic. Il ne pouvait plus rien nous arriver, comme l'a prouvé ce match à Boulogne où nous sommes mauvais et où Taiwo a marqué sur penalty à la dernière minute", a déclaré l'international burkinabé dans les colonnes de La Provence.





"Pour une coupe de la Ligue, c'était comme un rêve"

Il s'est également souvenu des fêtes qui ont suivi la victoire en coupe de la Ligue : "Surtout cette célébration au Vieux-Port ! C'était quelque chose de magique. On y est allé sans savoir qu'il y avait autant de monde. Pour une coupe de la Ligue, c'était comme un rêve. Ça nous a motivé encore plus pour être champions et voir ce que ça donnait derrière. Incroyable, magique !" Et de poursuivre sur son attachement pour le club : "Ce qu'il reste dix ans après ? Le plaisir de se retrouver comme en décembre dernier au Vélodrome avec Taiwo qui est toujours aussi fou, Mbia... L'OM est vraiment un club exceptionnel, ce club a une âme."



De 2007 à 2013, Kaboré a disputé 193 rencontres sous le maillot de l'OM.