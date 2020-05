Rachat OM : les infos qui confirment l'approche saoudienne

Les rumeurs concernant un intérêt d'Al-Walid pour l'OM se sont multipliées, ces derniers jours. Elles seraient liées à un échange réel entre Frank McCourt et un proche du milliardaire saoudien. L'Américain aurait décliné l'offre.

Challenges apporte des précisions sur le possible rachat du club olympien par Al-Walid Bin Talal. Selon ses informations, Kacy Grine, l'un de ses proches conseillers et actuel président du Conseil de surveillance du Grand Port Maritime de Marseille-Fos, a contacté l'ambassadrice américaine en France, Jamie McCourt, ex-épouse de Frank, pour qu'elle le mette en relation avec ce dernier. Des discussions auraient bien eu lieu entre les deux hommes. "Il y a eu un échange entre les deux hommes", a d'ailleurs assuré un connaisseur du dossier.





"Il dispose de plusieurs milliards en cash"

Le média ajoute que Kacy Grine a en parallèle soumis l'idée au milliardaire saoudien. Et ce dernier disposerait actuellement de liquidités à investir : "Il est difficile de savoir si le projet peut intéresser Al-Walid, d'autant que l'OM n'est visiblement pas à vendre. En revanche, il a vendu ces derniers mois des actifs importants et dispose de plusieurs milliards de cash qu'il entend réinvestir", a poursuivi la source, proche de KHC (Kingdom Holding Company, société d'investissement du prince Al-Walid). Al-Walid a notamment cédé Careem à Uber pour 3,1 milliards de dollars. Il aurait également vendu plusieurs de ses actifs en Chine. Plusieurs deals pourraient enfin avoir lieu avec le fonds d'investissement de Bill Gates.



Al-Walid est par ailleurs attaché à la France et "il serait étonnant qu'il n'y fasse rien", indique un autre connaisseur de ses affaires. Il n'est néanmoins pas évident qu'il envisage des dépenses inconsidérées : "Malgré ses moyens et son côté fantasque, Al-Walid est un financier rationnel, très américain dans son approche du business, il ne fera pas n'importe quoi. D'autant plus qu'il est moins libre que par le passé", a ajouté le proche de KHC. Pour rappel, Al-Walid avait été détenu pendant trois mois à Riyad dans le cadre de la purge "anticorruption" orchestrée par MBS, le prince héritier. Il avait dû verser 6 milliards pour être libéré. Il reste surveillé et il n'est pas évident qu'il se voit rouvrir les portes de la finance internationale : "Probablement pas. Disons qu'il peut mener des projets tant que ceux-ci ne desservent pas les intérêts de MBS", a-t-il ajouté.



Le magazine a précisé que ni Kace Grine, ni Frank McCourt, ni KHC n'ont voulu commenter ces éléments. Dans sa version papier, Challenges ajoute que l'Américain a décliné l'offre et que beIN Sports s'opposerait au rachat de l'OM par le Saoudien, comme s'il avait son mot à dire...