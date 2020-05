Ligue 1 : la DNCG va devenir plus sévère

La DNCG va modifier ses règlements, de façon à ce que les clubs équilibrent leur budget hors mercato. Les niveaux des salaires seront également surveillés.

Selon L'Équipe, l'instance veut profiter de l'augmentation des droits TV pour apporter des changements concernant ses critères d'examen des comptes des clubs. Elle a adressé un courrier de trois pages destiné aux présidents de clubs et évoquant les modifications à venir : "La Commission s'assurera que les clubs disposent de la trésorerie nécessaire pour couvrir leur budget et les risques identifiés et que le budget pour 2020-2021 présente un équilibre d'exploitation hors transferts", précise-t-il notamment.





Les masses salariales seront aussi observées

Les nouvelles demandes font grincer des dents. Elles s'inscrivent néanmoins dans la volonté de la LFP de profiter de la nouvelle manne de droits TV pour réduire les déficits et l'endettement des clubs. C'est peu de dire que ces derniers ont abusé, ces dernières saisons. En outre, l'explosion des masses salariales ne sera plus possible sans garanties : "Tout club qui présenterait une masse salariale pour 2020-2021 supérieure à celle de 2019-2020 devra démontrer qu'il dispose des fonds propres nécessaires à la couverture des risques identifiés par la commission. À défaut, il s'exposerait de facto à un risque de mesure."



Un spécialiste estime que 80 % des clubs pourraient être sanctionnés. Des échanges positifs ont eu lieu entre Jean-Marc Mickeler et les membres de l'UCPF et de Premier Ligue, les deux syndicats de clubs. La DNCG devrait se montrer arrangeante, dans le contexte économique lié à la pandémie de Covid-19.