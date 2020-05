L'appel du pied de Cissé aux clubs de L1

Djibril Cissé (38 ans) souhaite rejouer en Ligue 1 pour inscrire les 4 buts qui lui manquent pour atteindre la barre symbolique des 100 buts.

"Ça me dérange d'être si près du Graal, ce 'club des cent', et ne pas en être. Ça me manque dans ma vie. C'était, d'ailleurs, un peu le cas déjà, lorsque j'avais rallié Bastia après une longue

parenthèse à l'étranger. Mais il n'y a que les buteurs qui me comprennent. J'en ai parlé notamment à Jean-Pierre Papin ou à Steve Savidan. Ça fait partie de notre ADN", a expliqué l'ancien attaquant olympien dans les colonnes de La Provence. Il pense être capable de marquer 4 buts : "C'est sûr, si j'avais été à 10 buts de ce total, je ne me serais pas lancé un tel challenge, car cela aurait demandé beaucoup trop de temps pour y parvenir. Mais là, 4 buts, c'est largement faisable."





"Je peux être utile, aussi, pour encadrer les jeunes et les attaquants"

Il n'en fait bien sûr pas une question d'argent : "Ça ne coûterait rien au club. Entre lui et moi, ce serait un contrat de confiance, en quelque sorte, sans engagement sur du long terme non plus. Maintenant, il faut un président et un entraîneur qui acceptent ce concept. Ils doivent surtout comprendre qu'ils ne recruteraient pas un joueur pour une saison en tant que titulaire. Dans mon cas précis, le coach doit se dire : 'J'ai mon groupe et Djib', c'est la cerise sur le gâteau. 'Même si je ne joue pas certains matches, je ne serais surtout pas revendicatif. Je le comprendrais très bien. Au contraire, je peux être utile, aussi, pour encadrer les jeunes et les attaquants. Plus globalement, le club doit prendre conscience que je peux lui amener une notoriété internationale et du budget, énorme vente de maillots à l'appui."



Il se verrait notamment bien porter le maillot de Nîmes : "Cela me conviendrait avec grand plaisir. Mon frère, Abou a foulé la pelouse des Costières. Moi, j'ai été au centre de formation de La Bastide ; j'ai porté les couleurs de ce club. Ce serait une façon de boucler la boucle et ce serait une vraie fierté."



Cissé fait un blocage sur une statistique qui ne changerait au fond pas grand chose à sa belle carrière. Il reste donc à voir si des clubs peuvent être intéressés par un tel challenge.