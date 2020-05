Beye espère entraîner "dans deux ans"

Habib Beye s'est exprimé sur sa carrière de joueur, qu'il juge satisfaisante, et évoqué son avenir, qu'il imagine au poste d'entraîneur, sur un banc d'un club de l'élite.

"Je juge ma carrière très respectable. À 18 ans, j'évoluais en Promotion d'Honneur et, à 20 ans, j'étais pro. Je n'aurais jamais pensé, lorsque j'ai débuté, que je puisse un jour me retrouver à disputer une coupe du Monde ou une finale de coupe d'Europe, que je puisse un jour être le capitaine de mon équipe de coeur, l'OM, que je puisse un jour représenter mon pays, à peu près à 50 reprises, participer à quatre CAN. Je suis très satisfait de ma carrière. Je n'ai aucun regret, même si elle aurait pu se finir d'une meilleure façon. Elle a duré 14 ans et je ne pourrais pas demander mieux aujourd'hui. On peut toujours se dire : oui, j'aurais pu faire mieux. Mais, sincèrement, si je dois me juger, j'étais un joueur valeureux, déterminé et obsédé par le jeu, un peu à l'image du coach que je serai plus tard, puisque j'ai l'objectif bien précis d'entraîner dans deux ans", a confié l'ancien défenseur dans les colonnes de L'Équipe.



Pour rappel, Beye a défendu les couleurs phocéennes de 2003 à 2007 et disputé 173 matchs sous le maillot phocéen.