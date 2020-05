Rool : "J'étais fier de finir comme ça, à l'OM"

Cyril Rool s'est remémoré la saison 2009-2010, lors de laquelle il a obtenu le titre de Ligue 1 avec le club de son coeur, mais sans beaucoup jouer.

"On a vécu une belle saison, j'en garde un très bon souvenir même si, sportivement, ça a été dur pour moi. Didier (Deschamps) m'avait dit qu'il cherchait une doublure à (Taye) Taiwo et qu'il avait besoin de moi. C'était un beau challenge. J'aurais aimé plus jouer, mais c'est comme ça. Peut-être que je ne méritais pas plus. En plus, "Gaby" Heinze était passé latéral gauche dans la saison", s'est-il souvenu dans les colonnes de La Provence. L'actuel sélectionneur avait été clair lors de son arrivée : "Au départ, ça fait bizarre. Sans prétention, je n'ai pas souvent été remplaçant dans ma carrière. C'était un nouveau rôle. Didier m'avait prévenu : "J'ai besoin de toi, mais tu feras deux matches, trois, dix ou vingt". Ça dépendait aussi de la manière dont la saison allait se dérouler. Quand l'équipe gagne, tu es content. Elle tournait, pourquoi la changer ? J'avais besoin d'enchaîner pour trouver du rythme. Quand tu es remplaçant, tu dois être bon tout de suite. Je l'ai bien vécu, je me suis éclaté avec Souley, Mamad... Une très belle année sur les plans humain et sportif."





"J'ai toujours suivi et supporté l'OM"

Le natif de Pertuis n'en reste pas moins heureux d'avoir gagné des trophées avec l'OM : "J'étais fier de finir comme ça, avec l'OM, même si je n'ai pas eu le temps de jeu espéré. Si j'ai apporté quelque chose au groupe, même si ce n'est que 5 %, tant mieux. Rien qu'avec ça, je suis content. Je me sens champion, bien sûr, j'ai vécu toute la saison. La meilleure des récompenses, c'est ce que disent les joueurs et le coach. Je suis fier. Je suis originaire de la région, j'ai toujours suivi et supporté l'OM, comme toute ma famille. L'OM, c'est l'OM. On avait une grosse équipe. Aujourd'hui, cette équipe-là ne serait pas dégueulasse avec Steve, Mathieu, Hatem. Chaque joueur a apporté un truc. Mamad, c'était un chien sur le terrain. J'ai arrêté derrière. J'avais signé deux ans, mais j'ai arrêté. J'avais eu deux ou trois possibilités, mais je me suis arrêté là-dessus. J'étais prêt. C'était le bon moment."



Rool avait déjà joué quelques matchs sous le maillot olympien lors de la saison 2000-2001. Il était toutefois très vite reparti en prêt à Monaco, en échange de Franck Jurietti.