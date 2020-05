Droits TV : un nouveau bras de fer entre "petits" et "gros" clubs ?

Les "gros clubs de Ligue 1 souhaiteraient remettre le système de répartition choisi pour la période 2020-2024.

Dans son édition du jour, le quotidien L'Équipe révèle que des tensions opposent les "petits" et les "gros" clubs, concernant les retombées liées aux droits télévisuels de la période 2020-2024. Plusieurs grands clubs estimeraient que la question du partage n'est pas réglée : "Pour eux, l'accord passé en mars (sur la répartition des droits TV 2020-2024, NDLR), plus égalitaire et donc favorable aux "petits", ne peut s'appliquer que dans le cadre d'un package deal sur à peu près tous les sujets (gouvernance, système électoral à la LFP, réunification des syndicats de clubs...), qui touchent au fonctionnement du football professionnel."



Les "petits" clubs, qui sont majoritaires, ont la main depuis 2016 sur les droits TV. Ils ont "forcé" les "gros" clubs à négocier une répartition plus "égalitaire". S'il n'est pas boycotté pour protester contre Jean-Michel Aulas, le collège de Ligue 1 de vendredi devrait évoquer ce sujet bouillant.