Eyraud futur ministre des Sports ?

Jacques-Henri Eyraud pourrait briguer un poste de ministre des Sports, après son mandat à l'OM.

D'après les informations rapportées par Le 10 Sport, le président olympien a récemment évoqué la possibilité de prendre la succession de Roxana Maracineanu, après son départ de Marseille. "Une boutade ?", s'interroge le média. Toujours est-il que cela améliorerait sensiblement les rapports entre la LFP et le ministère, pas vraiment au beau fixe. Et, s'il éprouve quelques difficultés à appréhender le domaine du football, JHE a révélé une personnalité qui s'adapterait certainement à une carrière de politicien.



En attendant d'éventuels changements, Eyraud doit faire face à une crise économique importante. Sa gestion du mercato estival 2020 et des prolongations de contrat sera essentielle pour les ambitions du club.