Payet : "On n'a pas prévu de déménager"

Dimitri Payet (33 ans) est sorti du silence, lors d'un entretien accordé à Eurosport. Le Réunionnais a notamment évoqué son avenir, qu'il voit à l'OM.

"Peu de gens nous auraient vus à cette deuxième place. Chaque équipe qui joue contre l'OM est au taquet, à 200 % avec les dents qui rayent le parquet. Il faut bien prendre conscience de ce qu'on a fait cette saison. On a quatre défaites, c'est exceptionnel. Jouer à l'OM et faire ce genre de saison, ce n'est pas donné à tout le monde", a déclaré le milieu offensif à propos de la belle saison réalisée par les Phocéens.





"Je suis très bien à Marseille, ma famille aussi"

Il n'envisage pas de quitter le club olympien, cet été : "Je suis très bien à Marseille, ma famille aussi. On ne sait pas de quoi le foot est fait, mais pour qu'il y ait une histoire, il faut être deux dans ce genre de situation. On n'a pas prévu de déménager..."



Payet dispose d'un contrat portant jusqu'en 2022. Il a inscrit 9 buts et délivré 4 passes décisives en 22 matchs de Ligue 1, cette saison.