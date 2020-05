Anigo accuse Bernès d'avoir pourri sa relation avec Deschamps

José Anigo s'en est violemment pris à Jean-Pierre Bernès, l'accusant d'avoir semé la zizanie entre Didier Deschamps et lui.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"Le problème, on le connaît tous, c'est Jean-Pierre Bernès. Il a foutu un bordel monstre entre Didier et moi. C'est ça la vérité. Je cherche parfois à comprendre comment on a pu en arriver là, mais j'ai du mal à trouver... Il n'y a eu aucun acte pour qu'on en arrive à cette situation. La déduction est simple : la crasse s'immisce toujours entre l'ongle et la peau", a déclaré l'ancien directeur sportif de l'OM dans une interview donnée à La Provence.



Pour rappel, les tensions entre Anigo et Deschamps ont abouti au départ du second, en 2012, bien qu'il ait été le seul à avoir remporté des titres sous l'ère Louis-Dreyfus.