Ligue 1 : Aulas bientôt destitué ?

L'attitude de Jean-Michel Aulas paraît avoir vraiment agacé les autres présidents de Ligue 1, ces dernières semaines. Et il pourrait le payer cher.

D'après les éléments obtenus par L'Équipe, les patrons de L1 envisagent une action contre le Lyonnais, afin de lui faire payer l'image qu'il a donnée du football français, ces dernières semaines. "On a énormément entendu Jean-Michel Aulas ces dernières semaines. Je rappelle, à toutes fins utiles, que c'est une décision des pouvoirs publics. Toutes ces discussions sont pathétiques par rapport à ce qui se passe dans notre pays", a lâché Jean-Pierre Caillot, président rémois, dans les colonnes du quotidien. Et Laurent Nicollin n'est pas moins énervé : "Il y a des gens qui meurent tous les jours. Quand on dit d'arrêter, on arrête. Il signe des pétitions pour jouer à 22, alors qu'il nous réclame de jouer à 18 depuis des années..."





Eyraud aurait prononcé le mot "impeachment"

Le média indique que le ras-le-bol est général et que le Lyonnais pourrait le comprendre lors du prochain collège des clubs de Ligue 1, dont il est le président. La réunion pourrait être boycottée et certains présidents, dont Jacques-Henri Eyraud, auraient même évoqué la possibilité d'une destitution. "Le très américanophile président de l'OM a même prononcé le mot "impeachment", en référence à la procédure de destitution qui menace le président des États-Unis en cas de forfaiture", révèle le journal. Or la présidence du collège de L1 est ce qui permet au président de Lyon d'assister au conseil d'administration de la LFP, en tant qu'invité...



Intenable et très maladroit, Aulas a certainement beaucoup plus perdu qu'une place en coupe d'Europe, depuis le début du confinement.