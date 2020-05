Labrune jouait un rôle, assure Anigo

José Anigo a taclé Vincent Labrune, l'un de ses présidents à l'OM, lorsqu'il occupait le rôle de directeur sportif.

"J'ai beaucoup de respect pour Jean-Claude Dassier, parce que contrairement à d'autres, par exemple Vincent Labrune, Jean-Claude est un homme courageux", a déclaré Anigo dans les colonnes de La Provence. Et d'ajouter à propos de son successeur : "Labrune a voulu se donner l'image de quelqu'un qui connaissait le football, mais ce n'était pas le cas. Pape Diouf était largement supérieur à lui et Jean-Claude a eu l'honnêteté de dire très vite qu'il ne maîtrisait pas le football. Et qu'on le veuille ou non, ça restera un président qui a gagné."



Labrune a pris le poste de président alors que l'OM restait sur quatre qualifications consécutives pour la Ligue des Champions. A son départ, le club n'était pas même qualifié pour la Ligue Europa.