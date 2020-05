Vézirian : "Les Saoudiens veulent le club"

La piste d'un rachat de l'OM se confirme de plus en plus avec les différents témoignages de plusieurs journalistes. Ici, celui de Thibaud Vézirian, lors d'un live sur sa chaîne YouTube.

"Il (Al-Walid bin Talal) a décidé de se faire conseiller pour racheter un club. Et on lui a dit de foncer sur Lyon, qui est stable et a un superbe centre de formation. Sauf que Aulas a été clair, net et précis, c'est non. (...) Les conseillers d'Al-Walid bin Talal lui ont alors dit d'acheter l'OM" a révélé le journaliste de CNews, avant de poursuivre : "Ce que je sais, c'est qu'il y a des banques françaises qui sont dans le dossier et qui aident l'Arabie Saoudite à être en lien avec l'OM, à faire des propositions pour que ça soit carré. J'ai eu des confirmations de toutes parts."



Thibaud Vézirian en a ensuite dit un peu plus sur la vente en elle-même : "Il va falloir qu'un des deux camps fassent des concessions. Margarita-Louis Dreyfus avait laissé des parts à son fils quand elle a vendu le club et McCourt veut faire pareil. Et c'est ça qui fait tiquer les Saoudiens qui ne veulent pas empiler les actionnaires. Ils veulent le club, mais aussi le stade. Ça coince sur le prix et sur le fait que la mairie et Arema soient impliqués dedans." Le Stade Vélodrome appartient en effet toujours à la ville de Marseille, mais pas à l'OM.