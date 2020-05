Evra : "Je veux entraîner"

L'ancien défenseur de l'OM, Patrice Evra, a dévoilé son ambition lors d'un podcast sur le site officiel de Manchester United.

"Je veux entraîner, n'importe où. Je ne me fixe pas d'objectifs. Dans la vie, je ne me donne pas de but. Quelle équipe je veux entraîner ? Je ne sais pas. Je prendrai ce que l'univers me donnera. Je ne me fixe pas d'objectifs. Dans la vie, je ne m'en fixe jamais parce que, si vous ne les atteignez pas, vous êtes déçu. (...) Certaines joueurs pensent que, parce qu'ils ont eu une superbe carrière, ils vont être des entraîneurs de top niveau. Mais non, on repart de zéro. (...) Je commence donc depuis le début, de zéro. (...) Si vous voulez devenir un grand manager, vous devez partir de zéro et oubliez le grand joueur que vous étiez."



On espère pour Patrice Evra que sa carrière d'entraîneur ne ressemblera pas à son bref passage à l'OM (2017), où il a joué 21 matchs et s'est fait licencier après avoir frappé un supporter.