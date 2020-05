Niang sera compliqué à recruter selon Le Mée

L'OM suivrait de près l'attaquant de Rennes, Mbaye Niang.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





D'après l'agent Yvan Le Mée, qui s'est exprimé pour Téléfoot sur le sujet, ce transfert sera difficile à réaliser : "Pour bien connaître les opérations entre Rennes et Marseille et pour avoir traité le transfert de Romain Alessandrini, je sais que la famille Pinault n'aime pas trop se séparer de ses joueurs et encore moins de les envoyer à Marseille, je l'ai bien vécu. Ça risque d'être une opération très compliquée."



De plus, les finances olympiennes ne permettent a priori pas de faire un transfert pour un tel montant - au moins 20 millions d'euros.