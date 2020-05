Garétier : "La vente de l'OM ? Les négociations suivent leur cours"

Geoffroy Garétier s'est à nouveau exprimé sur la rumeur d'une possible vente de l'OM à Al-Walid bin Talal.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





Le journaliste de Canal+ avait annoncé que des investisseurs du Golfe s'intéressaient à l'OM. Interrogé par des fans phocéens, sur Twitter, il est revenu dessus : "J'ai donné cette info il y a plus de six mois dans le Late Foot Club et à nouveau en janvier. Que dire de plus ? Les négos suivent leur cours, racheter un club est complexe. Est-ce que ça se fera ou pas ? Je n'en sais rien, car je ne relaie JAMAIS de rumeur ou de on-dit", a-t-il publié.



Dimanche, l'entourage de Frank McCourt a démenti les discussions. Cela n'empêche toutefois pas les interventions de se multiplier.