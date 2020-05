Formation : la Fiorentina prête à chiper Lechar ?

Kada Lechar (18 ans) serait dans le viseur de plusieurs clubs italiens, en vue du mercato.

D'après les renseignements obtenus par Calciomercato, le pensionnaire du centre de formation de l'OM intéresse la Fiorentina, le Torino et Sassuolo. En fin de contrat, il a réalisé une belle saison avec l'équipe U18 (8 buts et 14 passes décisives) et pourra rejoindre le club qu'il souhaite. Il ne figure apparemment pas parmi les éléments que souhaitent retenir les dirigeants olympiens.



Pour rappel, l'OM envisagerait de proposer des contrats professionnels à Aaron Kamardin (18 ans), Yacine Ressa (19 ans), Nassim Ahmed (19 ans), Ugo Bertelli (16 ans), Cheick Souaré (17 ans), Richecarde Richard (18 ans) et Jorès Rahou (17 ans).