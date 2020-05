Mercato : l'OM n'étudierait que des prêts

L'OM n'aurait pour l'instant pas les moyens de faire avancer son mercato, autrement que par des prêts.

Selon les éléments rapportés par L'Équipe, Andoni Zubizarreta ne fait pas de mystère avec ses interlocuteurs, ce printemps. Le directeur sportif marseillais indiquerait aux agents que "l'OM ne peut pas se positionner concrètement", en dehors des possibilités de prêts. Le dossier Mbaye Niang (25 ans), par exemple, ne pourrait pas être discuté. Et la question des prolongations resterait en suspens, ce qui est très inquiétant pour le futur du club (jurisprudence 2013).





Villas-Boas attend des garanties

Le quotidien précise qu'André Villas-Boas n'est pas satisfait de cette situation. Le technicien attendrait un geste de ses dirigeants pour conserver les meilleurs éléments, mais aussi obtenir quelques renforts renforts en vue d'une saison qui sera rendue bien plus compliquée par la participation à la Ligue des Champions. La Provence indique quant à elle qu'un entretien va bientôt se tenir entre Jacques-Henri Eyraud et le coach portugais. Ce dernier se plairait à Marseille et pourrait poursuivre l'aventure, à condition de parvenir à garder son noyau de joueur et d'y ajouter deux ou trois recrues, comme l'été passé. Il attendrait aussi qu'Andoni Zubizarreta soit confirmé dans ses fonctions, ce qui ne paraît pas gagné d'avance.



Rudi Garcia a bénéficié de moyens considérables et été soutenu jusqu'au bout, malgré les résultats, la fracture avec les joueurs, les erreurs de recrutement et les nombreuses critiques. André Villas-Boas, qui a composé avec un effectif réduit et de grosses restrictions budgétaires, sera-t-il appuyé de la même façon ? Les prochaines semaines s'annoncent décisives pour l'avenir du club.