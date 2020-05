Mahrez explique comment il a été recalé par l'OM, en 2009

Riyad Mahrez (29 ans) s'est remémoré avoir été recalé par l'OM, lorsqu'il avait 18 ans. Le club avait alors préféré donner sa chance à Bilel Omrani.

Lors d'un live Instagram organisé par Smaïl Bouabdellah, journaliste de beIN Sports, l'international algérien a révélé pourquoi il n'avait pas rejoint Marseille, en tout début de carrière : "Mon club de coeur, c'était Marseille. Ils m'ont appelé pour faire un essai. J'y vais, je m'entraîne avec la CFA de Franck Passi, tout se passe grave bien, à tel point que José Anigo descend et me dit qu'ils veulent me faire signer. Dans ma tête, j'étais dans un film, j'avais 18 ans. Je suis rentré chez moi, j'ai cru que j'allais signer à Marseille. Trois ou quatre jours après, Anigo appelle mon agent : "on a un joueur avec un profil un peu similaire ici et on ne veut pas lui mettre des bâtons dans les roues". C'était (Billel) Omrani", a-t-il indiqué.



L'affaire remonte à 2009. Et, pour rappel, Mahrez avait aussi été snobé par Vincent Labrune, en 2014.