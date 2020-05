Germain veut jouer la C1 avec l'OM

Valère Germain (30 ans) a de nouveau évoqué son avenir. Il n'envisage pas de quitter l'OM, cet été.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





Très souvent cantonné à un rôle de remplaçant, l'attaquant envisage bien de rester, lors du prochain mercato : "Je le pense que je serai là la saison prochaine. Il y aura, j'imagine, des discussions comme avec tout joueur se trouvant dans une situation contractuelle comparable. La plupart du temps, il se passe ensuite quelque chose. Soit tu prolonges, soit tu t'en vas. Je me suis battu pour cette qualification en Ligue des champions. J'ai goûté à cette épreuve avec Monaco à deux reprises. J'ai très envie de la vivre ici", a-t-il lancé lors d'un entretien accordé au Parisien.





"Il faut s'inspirer du parcours de Lyon"

Il souhaite que le club phocéen aborde la Ligue des Champions avec quelques ambitions : "Il faut s'inspirer du parcours de Lyon. L'OL n'a pas fait de la figuration en C1, où il est toujours qualifié avant son 8e retour contre la Juventus. Une chose est sûre : pour mener de front plusieurs compétitions, on a besoin d'un groupe plus étoffé. Avec Flo (Thauvin), on aura déjà un premier renfort de choix", a-t-il ajouté.



Germain n'a marqué que 2 buts en 30 matchs, cette saison. Son contrat court jusqu'en juin 2021.