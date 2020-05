Equipe-type de Ligue 1 : sans le PSG, ça donne quoi ?

Voici l'équipe-type de la saison, hors PSG, selon les membres que nous avons interrogé. Cinq Phocéens en font partie.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





Le titre peut surprendre, au premier abord, car oui, le Paris-Saint-Germain, champion incontesté, fait bel et bien partie du championnat et doit donc légitimement pouvoir placer ses stars dans l'équipe type publiée chaque année par l'ensemble des médias.



Cependant, beaucoup d'observateurs s'accordent à dire que le PSG "ne joue pas le même championnat", et que le Graal pour les autres clubs n'est guère mieux qu'une seconde place, acquise par l'OM cette année.



De plus, les moyens colossaux mis par le Qatar dans l'acquisition de joueurs donnent des équipes types "à forte affluence parisienne". Cette année, un sondage lequipe.fr a engendré une équipe type contenant pas moins de 7 Parisiens, ce qui laisse seulement 4 places aux joueurs de la "Ligue des 19". Il est donc temps de mettre à l'honneur les joueurs de ces clubs, dans l'ombre du PSG et ses moyens colossaux.



Pour construire cette équipe-type, nous avons consulté un grand nombre de membres de Foot Marseille et recueilli l'ensemble des posts pour construire une équipe type représentative de l'opinion de l'ensemble des participants.



Étant donnée la répartition des votes des utilisateurs et le faible nombre d'ailiers mentionnés, le système choisi est un 4-4-2 en losange.





Gardien

Steve Mandanda (Marseille) / 61% des votes : Mandanda a toujours été considéré à Marseille comme un "phénomène", un excellent gardien. Cette saison, "Il Fenomeno" s'est véritablement construit une légende. Difficile de ne pas se rappeler de la saison passée, où le gardien marseillais, en surpoids, semblait se diriger vers une fin de carrière délicate. Mais voilà, Steve Mandanda n'est pas comme les autres, il est aussi capable de faire des incroyables comebacks, pour écrire encore un peu plus sa légende à l'Olympique de Marseille.



Aurait pu y postuler : Un autre gardien a obtenu 32 % des suffrages : Pedrag Rajkovic (Reims). Véritable crack, le gardien de 24 ans a éclaboussé la Ligue 1 de son talent, écoeurant les attaquants avec un niveau sur la ligne extrêmement prometteur. Comment ne pas faire le rapprochement avec le parcours de Petr Cech, lui aussi passé par la Ligue 1, 15 ans auparavant ? Le gardien serbe semble avoir tout pour suivre ses pas.





Défenseurs

Youcef Atal (Nice) / 52.6 % des votes : Cette année, le jeune algérien n'a certes pas beaucoup évolué en défense, puisque Burner a fait son trou au poste d'arrière droit, ce qui a permis à Atal de jouer plus haut sur le terrain. Bien qu'une blessure à la clavicule ait tronqué sa saison, les membres ont décidé de le mettre à l'honneur au poste d'arrière droit. Pour chuuwah, "Il sait très bien exploiter sa grande vitesse de course pour empoisonner jusqu'aux défenses adverses. C'est sans doute le plus dangereux défenseur latéral de Ligue 1..."



Auraient pu y postuler : 21 % des votants ont opté pour Hamari Traoré, auteur d'une très bonne saison à Rennes, alors que 15 % ont eu un véritable coup de coeur pour le lillois, Zeki Celik, très complet.



Younis Abdelhamid (Reims) / 36 % des votes : le défenseur marocain de 32 ans incarne la meilleure défense du championnat. Entouré des jeunes joueurs inexpérimentés, il apporte un leadership considérable, et affiche encore à son âge, un niveau physique impressionnant. Une consécration logique, et tardive, pour un joueur n'ayant pas eu un parcours doré.



Duje Caleta Car (Marseille) / 73 % des votes : L'an dernier déjà, on était nombreux à ne pas être aussi radicaux que les consultants "avisés" des grandes chaines nationales, parlant de joueur catastrophique, lent, dénué de talent. Cette année, le croate a mis tout le monde d'accord, affichant un talent véritablement monstrueux dans les duels, et également balle au pied, il pourrait bel et bien s'agir d'un futur très grand défenseur en Europe. Une belle revanche pour un joueur encore beaucoup trop sous-coté.



Auraient pu y postuler : si Caleta-Car était très largement en tête des votes, le second défenseur a créé de nombreux débats parmi nos membres. 31 % des votants avaient plutôt opté pour le très talentueux Gabriel (Lille), alors qu'Alvaro (Marseille) a gagné le coeur de nombreuses personnes (26 %).



Faitout Maouassa (Rennes) / 63% des votes : également une belle revanche pour ce jeune joueur, révélé très tôt à Nancy, et transféré à Rennes en 2017, à seulement 19 ans. Sa première saison en Bretagne n'avait guère convaincu, conduisant à un prêt à Nîmes qui lui fera le plus grand bien. Revenu sous le maillot rouge et noir métamorphosé, il a enfin pris la pleine mesure de son talent. Un joueur à suivre, qui n'a que 22 ans.



Auraient pu y postuler : le virevoltant Hassane Kamara (Reims) a réuni 21 % des suffrages, 11 points de plus que le très jeune Rayan Ait-Nouri (Angers), et ses 10 %.





Milieux

Boubakar Kamara (Marseille) / 73.6 % des votes : Son positionnement au milieu a permis à Villas-Boas de trouver une formule gagnante. Un abattage impressionnant, des tacles dans tous les sens, et une qualité technique très au-dessus de la moyenne. Est-il toujours considéré comme défenseur central, ou s'installera-t-il définitivement au milieu ? Seul l'avenir, qu'on espère à Marseille, nous le dira.



Eduardo Camavinga (Rennes) / 84% des votes : les sondés ont choisi une très jeune paire de milieux pour réaliser ce onze-type. Et comment ne pas nommer Eduardo Camavinga, meilleur tacleur du championnat, d'une aisance technique déconcertante, à seulement 17 ans ? On serait ravi de voir un jour cette paire de milieux ensemble, sous le maillot bleu.



Valentin Rongier (Marseille) / 31 % des votes : "Adaptation express pour le "joker" de l'OM. Une activité incessante, un pressing tout terrain. Il lui manque la précision dans le dernier geste, mais quelle superbe recrue pour l'OM !" franckribery713 a parfaitement résumé tout le bien qu'on pense de l'ancien nantais. Arrivé après le coup de sifflet final du mercato estival, à la surprise générale, il a d'abord rongé son frein sur le banc (sans mauvais jeu de mots), avant de mettre tout le monde d'accord.



Auraient pu y postuler : le Lillois Renato Sanches, malgré des débuts difficiles, a séduit 21 % des votants par son élégance, et sa qualité technique. D'autres joueurs auraient pu également faire partie de ce milieu à 3 : Morgan Sanson (Marseille), Houssem Aouar (Lyon), Wylan Cyprien (Nice) et Téji Savanier (Montpellier) ont été cités par 10 % des participants.





Meneur de jeu

Dimitri Payet (Marseille) / 89.1 % des votants : Le réunionnais vient s'ajouter à un onze qui est déjà très largement composé de joueurs revanchards. Auteur d'une saison 2018/19 cauchemardesque, Dimitri Payet a bel et bien pris sa revanche, symbolisée par l'incroyable partition réalisée un soir de novembre 2019, contre le rival lyonnais. Aligné sur l'aile gauche dans un scepticisme général, en meneur excentré, il aura réalisé des prestations de très grande classe à la pelle, montré un niveau technique hors du commun, et même plus surprenant, auteur de replis défensifs époustouflants.



Auraient pu y postuler : étant donné que nous avons opté pour un milieu en losange, personne n'a été en mesure de concurrencer le marseillais, mais dans un autre schéma, nous aurions pu voir Memphis Depay (Lyon), qui malgré sa blessure a impressionné 26 % des votants, ou le rennais Raphinha (21%), auteur d'une saison très prometteuse.





Attaquants

Wissam Ben-Yedder (Monaco) / 94% des votes : 18 buts en 26 matchs, 5 passes décisives, dans une équipe aux abois, qui aura connu de nombreuses désillusions. Ceci n'a pas suffi pour être meilleur buteur, puisque Mbappé a été désigné, malgré le même nombre de buts. A croire que marquer des buts dans une équipe qui survole est une prouesse plus impressionnante que marquer but sur but chez le 9ème de Ligue 1. Beaucoup des sondés espèrent revoir Ben Yedder sous le maillot bleu, bien que Deschamps semble peu friand de ce genre de numéro 9.



Victor Osimhen (Lille) / 63% des votes : Un véritable crack, physique, technique, puissant, bon dans la surface. Difficile de croire que ce joueur n'a été acheté que 12 M par le LOSC, tant les prix s'envolent, normalement, pour des joueurs de son talent. Assurément l'une des très grandes révélations de la saison.



Aurait pu y postuler : 10 % des participants ont souhaité mentionner Moussa Dembélé (Lyon), qui aura été l'un des seuls à ne pas plonger dans cette saison lyonnaise compliquée.



Voici donc l'équipe type concoctée par nos utilisateurs : Mandanda (OM) - Atal (Nice), Abdelhamid (Reims), Caleta-Car (OM), Maouassa (Rennes) - Kamara (OM), Rongier (OM), Camavinga (Rennes) - Payet (OM) - Osimhen (Lille), Ben Yedder (Monaco).



Nous souhaitons encore remercier tous les participants pour cette équipe qui a décidément fière allure !