Bouhafsi : "Villas-Boas est très attaché à Marseille"

Mohamed Bouhafsi, qui s'est entretenu avec André Villas-Boas, s'est exprimé sur la possibilité qu'il quitte l'OM. Il pense que le Portugais veut rester.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"On a passé 40 minutes au téléphone, il a été adorable, très sympathique. Il y a beaucoup de messages à en retenir. Je pense sincèrement qu'il a envie de rester à l'Olympique de Marseille et que l'OM est à une croisée des chemins, tout comme lui. Il aime la nature, la découverte, le monde, etc. Pourtant il est désormais très attaché aux Marseillais, à cette mentalité. Porto, ça ressemble à Marseille, il y a cette même mentalité. Il est très attaché à cette ville, amoureux de Marseille, mais il a envie de découvrir le monde et d'être ambitieux. Mais ce n'est pas facile d'être ambitieux avec cette crise du COVID-19", a déclaré le journaliste de RMC, interrogé par Maritima.



On peut penser que l'avenir du technicien dépendra essentiellement des choix faits par Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud.