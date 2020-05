Djellit : "Les Marseillais ont envie que le club soit vendu"

Nabil Djellit est sceptique quant à la véracité de la rumeur du rachat de l'OM. Le journaliste constate que de nombreux supporters veulent que le club soit vendu, preuve que le projet de Frank McCourt a fait un flop.

"Je suis un peu dubitatif par rapport à ça. C'est un serpent de mer qui revient. Pour moi, les Saoudiens, le club qu'ils ont acheté c'est Newcastle, ce n'est pas l'OM. Ensuite, il faut voir où le mec intéressé se situe dans la cour royale saoudienne. Est-ce qu'il fait partie du projet de développement du foot dans ce pays ? En ce moment, l'Arabie Saoudite est dans le soft Power. Ils veulent contrecarrer les plans des Qataris, leurs rivaux au niveau géopolitique", a-t-il déclaré au micro de Canal+ Afrique.





"L'OM est à vendre, mais sans le dire"

Il n'exclut toutefois pas la possibilité que l'information soit fondée : "Il y a un truc qui peut donner des arguments à la vente de l'OM, c'est que les Saoudiens pourraient se positionner face aux Qataris du PSG. Ça peut concorder avec le fait que les Saoudiens puissent s'intéresser à l'OM. Mais moi, je n'y crois pas tellement à court terme. L'OM est à vendre, mais sans le dire. Car s'ils le disent, ils baissent le prix d'entrée. Donc oui, il peut y avoir des intérêts du Golfe pour l'OM. Maintenant, c'est quand même révélateur de ce qu'est devenu le projet de l'OM. Car tous les supporters ne pensent qu'à un truc, c'est que le club soit revendu. Ils ne croient plus en McCourt pour répondre à leurs attentes. C'est surtout ça l'échec pour l'OM, c'est que les Marseillais ont envie que le club soit vendu", a-t-il ajouté.



Pour rappel, le quotidien espagnol As évoqué samedi une offre de 400 millions d'euros pour racheter le club phocéen et le stade Orange Vélodrome.