Cheyrou : "Le titre de 2010 ? Quelque chose d'extraordinaire"

Benoît Cheyrou est revenu sur le titre de champion de France 2010. L'ancien milieu de terrain de l'OM est fier d'avoir aidé le club à renouer avec les succès.

"J'ai ressenti un sentiment d'accomplissement. On a une pensée pour nos proches, qui aimeraient être à notre place ou qui ne sont plus là. C'est le plus beau des trophées, car il récompense la régularité, cette régularité qui fait dire qu'on est des sportifs de haut niveau et des champions. Remporter le championnat, dans ton pays, à Marseille qui attend ça depuis 17 ans, c'est quelque chose d'extraordinaire, tu sais que tu vas entrer dans les livres d'histoire et que tout le monde te rappellera ce titre toute ta vie", a-t-il confié à La Provence.





"Vous êtes à nouveau fiers, mais moi aussi je suis fier de vous avoir rendus heureux"

Le natif de Suresnes était venu pour ça : "Dès que j'ai signé ici, je savais que ça serait le cas si on remportait le championnat, surtout que le club n'avait rien gagné depuis 1993. On vient à l'OM pour marquer l'histoire. Il y avait une attente que l'on vivait au quotidien : quand tu vas acheter ton pain, tu croises toujours quelqu'un qui dit : "Ça fait longtemps qu'on n'a pas été champions, ramenez-nous notre fierté !" Tous ces témoignages que tu as eus pendant des semaines, des mois et des années m'ont donné envie de revoir tous ces gens le lendemain du titre pour leur dire : "Vous êtes à nouveau fiers, mais moi aussi je suis fier de vous avoir rendus heureux". Ça, c'est beau. Encore plus à l'OM qu'ailleurs je pense. Quand on est sur le bus, au Vieux-Port, qu'on voit toutes ces personnes... Après les vainqueurs de la coupe d'Europe en 93, c'était notre tour d'apporter de la fierté et de la joie à Marseille et à tous les supporters de l'OM. On a l'impression d'avoir été utile", a-t-il notamment ajouté.



Cheyrou a disputé 306 matchs sous les couleurs de l'OM, de 2007 à 2015.