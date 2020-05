Hilton regrette que Ben Arfa n'ait pas tout donné

Vitorino Hilton pense qu'Hatem Ben Afa (33 ans) est le joueur le plus fort avec qui il ait évolué. Il regrette néanmoins qu'il n'ait pas tout fait pour son métier.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"Pour moi, c'est Hatem Ben Arfa, à Marseille. C'est un des joueurs les plus forts que j'ai côtoyés. C'est dommage qu'il n'ait pas fait une longue carrière. Avec son talent, il aurait mérité de jouer dans un grand club. Pour moi, c'était le plus fort", a déclaré le Brésilien lors d'un live Instagram organisé par L'Équipe. Il pense que l'ancien Marseillais et Parisien aurait pu faire une meilleure carrière : "Après, on sait tous que, dans le football, il n'y a pas que le talent qui compte. Il y a plusieurs aspects : le comportement du joueur, le professionnalisme. Il a peut-être manqué d'un peu de professionnalisme pour y arriver", a-t-il ajouté.



A l'OM, Ben Arfa a marqué 15 buts et délivré 12 passes décisives en 91 apparitions, toutes compétitions confondues.