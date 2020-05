L'info qui pourrait confirmer la rumeur Al-Walid

Plusieurs médias ont confirmé la rumeur d'une possible vente de l'OM à Al-Walid bin Talal. TunisTribune a notamment expliqué comment TMW aurait été informé.

Le portail TunisTribune pense que l'information publiée par TMW est crédible, concernant le possible rachat de l'OM par le Saoudien. Et pour cause, il précise que le fondateur et propriétaire du média italien est copropriétaire, avec Tarak Ben Ammar, d'Italia Sport Communication, la société qui gère Sportitalia. Or Tarak Ben Ammar est un proche d'Al-Walid Bin Talal. Ceci pourrait donc expliquer l'exclusivité.



L'annonce de l'intérêt du prince a par ailleurs été reprise par As, qui indique que la nouvelle a été confirmée par Koora, "l'un des médias saoudiens les plus importants". Une offre de 400 millions d'euros aurait été transmise pour l'OM et le stade Orange Vélodrome, mais elle n'aurait pour l'instant pas eu de réponse. Le site du quotidien espagnol pense que sa venue constituerait une révolution "comparable à l'arrivée d'Al-Khelaïfi au PSG en 2011".



Info ou intox ? Pour l'instant, aucun démenti n'a été fait en Arabie Saoudite. Côté Olympien, seul Grégoire Kopp, nouveau Communication and Impact Director de l'OM, est intervenu.