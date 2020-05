Aulas : "L'audience aura lieu dans cinq jours"

Comme on pouvait s'y attendre, Jean-Michel Aulas ne lâchera pas le morceau, concernant l'arrêt définitif de la Ligue 1 et le mode de classement choisi par la LFP. Le tribunal administratif de Paris devrait rendre une première décision dans les prochains jours, suite à ses recours.

Le président lyonnais y va désormais de son interview quotidienne, en vue de répéter ses arguments. Après L'Equipe, RMC, L'Equipe à nouveau, puis la chaîne L'Equipe, il a donné un entretien au Progrès et affirmé sa confiance, quant à l'issue de ses recours : "On s'est retourné devant le tribunal administratif de Paris, via un référé. L'audience aura probablement lieu dans les cinq jours, a-t-il indiqué au journal. Il faut que la LFP ait l'humilité d'admettre que seuls 5 sur 51 pays européens ont arrêté : Gibraltar, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas et la France. Tous les autres pays européens souhaitent, comme l'avait suggéré l'UEFA, reprendre. La France est en train de sortir une loi pour justifier le fait que les fédérations aient pris des règlements hétérogènes pour régler le cas de leurs classements. Les parlementaires vont être amenés à discuter de ce texte, une absolution a posteriori de décisions qui ne sont pas bonnes. Je veux savoir, en droit, si cette décision d'un classement avec un indice est normale. Quand on fait un marathon et qu'on arrête au 28e kilomètre, il n'y a pas de vainqueur. Le sport n'est certainement pas un règlement bricolé qui arrange ceux qui l'ont dessiné."



Il est bon de rappeler que dans les autres pays, le lobby des ligues et des clubs pour la reprise des championnats se heurte à un contexte épidémique très délicat. Dans les dernières heures, la Fiorentina, la Sampdoria et le Milan AC ont révélé que des membres de leur effectif avaient été testés positifs au Covid-19 et il paraît de plus en plus probable que la Serie A va être définitivement stoppée. En Espagne et en Angleterre, les joueurs sont opposés à une reprise de la compétition, mais doivent faire face à la pression des instances et de leurs employeurs.



Aulas s'est par ailleurs décrédibilisé en proposant tour à tour la possibilité d'une saison blanche, d'un système de classement basé sur les trois ou cinq dernières années et de la création de play-offs. Chacune de ces solutions aurait permis à son club d'effacer ses performances calamiteuses et de prétendre à une place en coupe d'Europe. À noter qu'il avait aussi temporairement exclu l'idée de finir à la mi-juillet, ce qu'il paraît avoir aujourd'hui oublié (et nous aussi). Bref, il est complètement passé au travers de sa comm', ces dernières semaines...