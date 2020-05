Amauri explique pourquoi il n'a pas signé à l'OM, en 2011

Amauri est revenu sur le mercato estival 2011, durant lequel il avait été annoncé très proche de l'OM. Il avait finalement refusé de rejoindre le club phocéen.

"Comment se fait-il que je n'aie pas pu partir ? Parce que je devais aller à Marseille, mais que je ne voulais pas y aller. Je voulais retourner à Parme. La Juve avait un accord avec Marseille, je ne voulais pas y aller et il s'est passé ce qui s'est passé (il est resté à Turin et a rejoint la Fiorentina en janvier, NDLR)", a-t-il indiqué lors d'un live Instagram organisé par Parmalive.com.



Pour rappel, l'OM était tombé d'accord avec la Juventus pour un transfert de 15 millions d'euros. Didier Deschamps avait misé sur l'ancien Turinois pour renforcer son attaque et avait notamment envoyé André-Pierre Gignac à Fulham, avant de le faire revenir.