Rothen tacle Eyraud pour les abonnements

Jérôme Rothen n'est pas vraiment adepte de la stratégie de remboursement des abonnements privilégiée par l'OM. Il considère que les dirigeants obligent les supporters à se réabonner.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"S'ils ont envie d'être remboursés, ils ne peuvent pas. C'est un scandale, c'est incroyable. C'est vicieux, puisqu'ils obligent les supporters à se réabonner pour l'année prochaine, a déclaré le consultant sur l'antenne de RMC. Ils ne laissent pas vraiment le choix. C'est encore plus vicieux, car l'avoir oblige les gens à se réabonner la saison prochaine. Alors qu'ils savent bien que pendant au moins six mois au moins, il n'y aura que des matchs à huis clos. Et encore si ce n'est pas tout au long de l'année. Il n'est pas chié lui. En plus de cela, il n'arrive même pas à trouver un accord pour faire baisser les salaires. Et d'un autre côté, il demande aux abonnés, "faites un don pour l'OM", non, mais franchement."



Il est plus compliqué de construire que de déconstruire. Peut-être que certains consultants comme Jérôme Rothen ou Christophe Dugarry seraient inspirés de prendre un poste à responsabilité dans un club de Ligue 1, pour se rendre compte que c'est un peu plus difficile que de passer son temps à critiquer au micro d'une radio.