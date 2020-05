Mercato : encore de la concurrence pour Grbic

Suivi par l'OM, Adrian Grbic (23 ans) serait pisté par plusieurs formations d'outre-Manche.

Selon les éléments publiés par Sky Sports, l'attaquant de Clermont Foot figure sur les tablettes de Brighton, du Celtic et des Glasgow Rangers. La concurrence s'annonce donc rude, puisque l'Autrichien paraissait déjà convoité par l'ASSE, Nantes et Reims. Son club attendrait un chèque de 12 millions d'euros pour le laisser partir.



Pour rappel, Grbic a marqué 17 buts en 26 apparitions en Ligue 2, cette saison, et délivré 4 passes décisives.