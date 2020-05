Lucho : "J'en garde des souvenirs magnifiques"

Lucho Gonzalez (39 ans) a confié ses souvenirs de la saison 2009-2010, lors de laquelle l'OM a obtenu le titre de champion de France. Il se rappelle en particulier du match disputé contre l'OGC Nice (4-1), au stade Orange Vélodrome.

"Ce soir-là, j'avais donné trois passes décisives. Je n'avais pas marqué, mais j'avais beaucoup profité. Pour moi, le Vélodrome est un stade magnifique, j'en garde des souvenirs magnifiques. Les supporters m'ont donné beaucoup de passion, beaucoup d'affection. Dès mon premier match, ils ont été derrière moi et ils l'ont toujours été. Il y a aussi le match du titre contre Rennes. Je revois encore la vidéo de ce match, c'est magnifique, ça me donne beaucoup d'émotions. Mon but nous donne de la tranquillité. Ça y est, on est champion, même si je crois qu'il restait vingt minutes à jouer. Mais on avait compris. Après, c'était la fête dans le stade, dans le vestiaire. Beaucoup d'années sont passées depuis ce titre, mais les gens lui accordent plus d'importance. Pour moi aussi, c'est quelque chose de magnifique. Donner un titre à un club comme l'OM après beaucoup d'années sans succès, c'est très beau", a déclaré l'Argentin lors d'un entretien accordé à La Provence.



Pour rappel, Lucho a défendu les couleurs phocéennes de 2009 à 2012 et joué 124 matchs. Il a également marqué 21 buts et délivré 21 passes décisives.