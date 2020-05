Genk : Dewaest est complètement fada de l'OM

Sébastien Dewaest (28 ans), défenseur et capitaine de Genk, a révélé être un gros fan de l'OM.

Lors d'un live Instagram organisé par RTL Sport, le joueur formé au LOSC a fait part de son attachement au club marseillais : "J'ai entre 30 et 40 maillots de l'OM, même ceux des années 90 ! J'ai acheté une maquette du Stade Vélodrome, je l'ai reçue ce matin ! Je suis fan de ce club depuis que je suis tout petit. Je regardais les matchs à la TV à l'époque sur Canal+ et ce sont les supporters qui m'ont fait aimer le foot et l'OM", a-t-il lancé.



Sous contrat jusqu'en 2023, le natif de Poperinge a notamment joué 24 matchs de Jupiler Pro League, cette saison. Il connaît certainement le nom de certains Belges inscrits dans la légende phocéenne, tels Raymon Goethals, Éric Gerets, ou encore Daniel Van Buyten.