Mercato : un départ de Niang ? Stéphan répond

Mbaye Niang (25 ans) a fait plusieurs appels du pied à l'OM, ces dernières semaines. Son coach, Julien Stéphan, a indiqué qu'il n'était pas sûr de pouvoir le conserver, la saison prochaine.

Interrogé par Le Figaro, l'entraîneur rennais a évoqué la situation de son attaquant. Il n'a pas de certitude quant à son avenir : "On n'est sûr de rien. Ce n'est pas spécifique à cette année, il y a des offres, des demandes et des positions stratégiques du club. Je donne un avis sportif, mais je suis conscient qu'il y a les données économiques. Tout est à prendre en compte. Je veux garder le maximum du noyau dur et le bonifier avec des arrivées", a-t-il confié au quotidien.



Niang a marqué 21 buts en 55 matchs de Ligue 1, depuis l'été 2018. Son contrat porte jusqu'en juin 2023, ce qui ne devrait pas favoriser son transfert.